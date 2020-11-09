SON DAKİKA: Dinlenme tesisinde dehşet: Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında





Özlem Ç., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise, olay yerinde bulundu.

Bu arada olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özlem Ç.'nin, ateş etmesinin ardından yaralı Cihat Aytaç'a tabanca ile vurduğu görülüyor.









Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.