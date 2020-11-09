ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

