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    • 10.11.2020 06:45
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    | Meteorolojiden için sağanak uyarısı | hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde 'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 22°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    BOLU °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 13°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 16°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKARİ °C, 11°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 13°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MALATYA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 13°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu, Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    MARDİN °C, 17°C
    Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu
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