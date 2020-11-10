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Yumurtaları yıkayarak dolaba koymayın! Eğer böyle yaparsanız öldürüyor...
Yumurtaları yıkayarak dolaba koymayın! Eğer böyle yaparsanız öldürüyor...
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerin göre, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besin zehirlenmesi yaşıyor. Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishalin yanı sıra besin zehirlenmesi nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle de sonuçlanabiliyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?
10.11.2020 06:24
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Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishal… Bu yakınmalar yazın sıcak havalarda sıkça görülen besin zehirlenmesinin yol açtığı sorunlardan bazıları. Üstelik bazı durumlarda tabloya yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Çok daha kötüsü, nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; besinler aracılığıyla taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerden kaynaklanan besin zehirlenmeleri dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre de; ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kişi besin zehirlenmesi problemiyle karşılaşıyor. Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, yumurta ve süt veya deniz ürünleri oluyor.
İyi olmayan şartlarda paketlenmeleri, saklanmaları ve hazırlanmaları gibi durumlarda besinlerdeki mikroorganizmalar çoğalıyor ve salgıladıkları toksinler de besin zehirlenmelerine yol açıyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?
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