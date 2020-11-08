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    • 09.11.2020 06:45
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    | Meteorolojiden sis uyarısı | 9 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile 'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 9 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sis uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA 10°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 8°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 13°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 13°C, 23°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA 0°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA 12°C, 23°C
    Az bulutlu

    MUĞLA 8°C, 22°C
    Az bulutlu



    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 14°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 17°C, 27°C
    Az bulutlu

    HATAY 10°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 7°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 4°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 0°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 2°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 5°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu




    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 3°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE 6°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU 0°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 10°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 6°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 10°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 10°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON 11°C, 17°C
    Parçalı bulutlu



    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM -3°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    KARS -3°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA 5°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN -1°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 6°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 8°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT 10°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 11°C, 22°C
    Parçalı bulutlu
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