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    • 09.11.2020 06:09
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    • 09.11.2020 06:09
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    SON DAKİKA: Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatısı gece yarısı alevlere teslim oldu

    Son dakika haberine göre, 'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

    İHA
    Gece yarısı alev alev yandı!
    Sultanbeyli, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı üstünde bulunan 5 katlı binanın boş olan 5'inci katındaki çatı kısmı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti.






    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Boş olan binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.


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