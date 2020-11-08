Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.11.2020 00:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2020 01:08
    ABONE OL

    'de paniğe neden oldu! İşte sebebi...

    Son dakika haberi... Koşuyolu'nda çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. civarında saat 00.00 sıralarında yaşanan olayın Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

    DHA

    Koşuyolu'nda çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Olay eski civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı.

    ALARM SİSTEMİNDEKİ ARIZA
    Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle siren çalmaya başladı. ni duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından sesin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı.

    Bir süre sonra arıza giderilince ses kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kadıköy'de siren sesi paniğe neden oldu! İşte sebebi...