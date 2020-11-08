Kadıköy Koşuyolu'nda çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı.
ALARM SİSTEMİNDEKİ ARIZA
Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle siren çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından sesin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı.
Bir süre sonra arıza giderilince ses kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.