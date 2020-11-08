Bir otelin arka tarafında bulunan ormanlık alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.