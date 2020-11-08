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    • 08.11.2020 22:37
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    'da çıkan orman ı söndürüldü

    'nın ilçesinde çıkan ve bir hektarlık alanın zarar gördüğü orman ı itfaiye ve orman arazöz ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

    AA
    İHA
    Orman yangını!

    Akyaka Mahallesi İskele mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

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    Bir otelin arka tarafında bulunan ormanlık alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

    Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı.

    Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

    Ula Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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    Haberler Güncel Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü