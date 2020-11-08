Akyaka Mahallesi İskele mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
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Bir otelin arka tarafında bulunan ormanlık alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı.
Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ula Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.