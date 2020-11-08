Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.11.2020 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 21:02
    ABONE OL

    'da Suludere, İlyas, Çatağıl ve Çine köylerinde

    Merkeze bağlı Suludere, İlyas, Çatağıl ve Çine köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca uygulanmasına karar verildi.

    4 köye daha karantina!

    Merkeze bağlı Suludere, İlyas, Çatağıl ve Çine köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

    İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı dört köyde 14 gün uygulanmasına karar verdi.
    Köyler kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışlar İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

    Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından, sosyal hareketi azaltmadıkça virüsten korunamayacağını bildirdi. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalınması gerektiğini vurgulayan Arslantaş, "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır." ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Burdur'da Suludere, İlyas, Çatağıl ve Çine köylerinde koronavirüs karantinası