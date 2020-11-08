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    • 08.11.2020 21:47
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    Dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi

    Bir dönem Türkiye'de de forma giyen dünyaca ünlü Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi. racı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

    Dünyaca ünlü isimden kötü haber

    Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

    Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

    'da , , 'da Inter, İngiltere'de , Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise ve formaları giymişti.

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    Haberler Yaşam Dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi