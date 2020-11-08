Bir süre adamı darp eden genç kız, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen adama tekme ve tokat ile saldırdı. Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesi ile vurdu.

Bunun üzerine genç kıza bağıran vatandaşlar, adamı bırakmasını istediler. Yaşadıkları ile adeta hayatının şokunu yaşayan adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kızın babası yaşında adama tekme tokat saldırması ve kafasına alkol şişesi vurduğu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.