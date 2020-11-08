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    • 08.11.2020 20:17
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    • 08.11.2020 20:28
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    'nda şok görüntüler! Genç kadın babası yaşındaki adamı tekme dövdü

    'nda görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. aldığı iddia edilen bir kadın, sokak üzerinden geçmekte olan babası yaşında bir adam ile önce tartıştı, daha sonra ise adama küfür ve hakaretler ederek tekme saldırdı.

    İHA

    İstanbul Beyoğlu'nda görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

    Olay, Hüseyinağa Mahallesi Topçekenler Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa hemen her gün gelen ve alkol aldığı iddia edilen genç bir kız, sokak üzerinden geçmekte olan vatandaşları rahatsız ediyordu.

    BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ
    Genç kız son olarak sokaktan geçmekte olan babası yaşında bir adam ile tartışmaya başladı. Adamın yakasından tutan ve bırakmayan kız, daha sonra hakaretler ve küfür etmeye başladı.

    Bir süre adamı darp eden genç kız, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen adama tekme ve tokat ile saldırdı. Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesi ile vurdu.

    Bunun üzerine genç kıza bağıran vatandaşlar, adamı bırakmasını istediler. Yaşadıkları ile adeta hayatının şokunu yaşayan adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kızın babası yaşında adama tekme tokat saldırması ve kafasına alkol şişesi vurduğu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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    Haberler Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda şok görüntüler! Genç kadın babası yaşındaki adamı tekme tokat dövdü