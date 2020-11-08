Açık tehlike

İstanbul Küçükçekmece'de bacağı kırıldığı için platin takılan Ferdi Bahar, 3 ay sonra evden çıktı. Arkadaşlarının yanına doğru yürümeye başladı. Kamyonetin açık unutulan arka kapağı yol kenarındaki gence çarptı. Başından yaralanan ve dişleri kırılan Bahar hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Kaza anı kameraya yansıdı. Daha önce Ankara'da benzer bir kazada kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.

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