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    • Yaşam
    • 07.11.2020 Gazete
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    14 yaşında virüsten öldü

    Coronavirüs, milyonlarca insanın hayatını tehdit etti. Dün, 'dan acı haber geldi. Astım-bronşit hastası (14), geçen hafta 'a yakalandı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

    14 yaşında virüsten öldü
    Coronavirüs, milyonlarca insanın hayatını tehdit etti. Dün, 'dan acı haber geldi. Astım-bronşit hastası (14), geçen hafta 'a yakalandı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

    2 BİN 436 YENİ HASTA
    Türkiye'de dün 2 bin 436 kişiye yeni Covid-19 tanısı konuldu. 83 kişi vefat etti. Bin 914 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı i bin 654'e yükseldi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Yaşam 14 yaşında virüsten öldü