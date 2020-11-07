14 yaşında virüsten öldü

Coronavirüs, milyonlarca insanın hayatını tehdit etti. Dün, Sakarya'dan acı haber geldi. Astım-bronşit hastası Semir Şair (14), geçen hafta COVİD-19'a yakalandı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
2 BİN 436 YENİ HASTA
Türkiye'de dün 2 bin 436 kişiye yeni Covid-19 tanısı konuldu. 83 kişi vefat etti. Bin 914 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı i bin 654'e yükseldi.
2 BİN 436 YENİ HASTA
Türkiye'de dün 2 bin 436 kişiye yeni Covid-19 tanısı konuldu. 83 kişi vefat etti. Bin 914 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı i bin 654'e yükseldi.