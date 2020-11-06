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    • 07.11.2020 00:12
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    'da dan zehirlenen imam a alındı

    'ın Bolvadin ilçesi nde, dan sızan gazdan zehirlenen cami imamı , hastaneye kaldırıldı. Sabah ve öğle namazına gelmeyince cemaat kapısına geldi. İşte detaylar...

    DHA
    Cemaat namaza gelmeyen imamın kapısını kırdı ve...

    Olay, saat 13.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Hamidiye Köyünde meydana geldi. İmam Furkan Çengel'in sabah ve öğle namazı için camiye gelmediğini fark edip, bir sorun olduğunu düşünen cami cemaati, yaşadığı eve giderek kapısını çaldı. Cami cemaati, bir süre bekledikten sonra açılmayan kapıyı kırarak girdikleri evde, Furkan Çengel'in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çengel'i ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen cami imamı Furkan Çengel, durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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