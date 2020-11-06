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    • 07.11.2020 06:49
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    | Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı | 7 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve kıyıları, 'nun güneydoğusu, İstanbul, , Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 7 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.




    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 21°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 21°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 22°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 26°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 26°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 22°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DÜZCE °C, 16°C
    Çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 13°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 17°C
    Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 9°C
    Çok bulutlu

    KARS °C, 10°C
    Çok bulutlu

    MALATYA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 13°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı | 7 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?