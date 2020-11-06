Kayseri'de özel bir eğitim merkezindeki eski ve rengi solmuş Türk bayrağı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi çıldırttı

"SOLMUŞ VE KİRLİ BAYRAĞIN MAZARETİNİ KABUL ETMEM"

Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın" dedi.