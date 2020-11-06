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    • 06.11.2020 16:54
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    • 06.11.2020 17:02
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    'de özel bir ndeki eski ve rengi solmuş Türk bayrağı İl Müdürü 'yi çıldırttı

    İl i Müdürü , kentteki özel bir ne eskiyen ve rengi solmuş Türk bayrağı asılmasına tepki gösterdi "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem" dedi. merkezi yetkilileri Ekinci'nin tepkisi sonrası kısa sürede bayrağı yenisiyle değiştirdi.

    DHA
    Kayseri'de özel bir eğitim merkezindeki eski ve rengi solmuş Türk bayrağı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi çıldırttı

    İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Kocasinan ilçesindeki özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

    ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ DIŞINDA ESKİ VE RENGİ SOLMUŞ BAYRAĞI GÖRDÜ
    Ekinci, Sahabiye Mahallesi'ndeki Bengisu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederken, okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu gördü.

    "SOLMUŞ VE KİRLİ BAYRAĞIN MAZARETİNİ KABUL ETMEM"
    Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın" dedi.

    İl Milli Eğitim Müdürü'nün tepkisi üzerine eskiyen bayrak, görevliler tarafından yenisiyle değiştirildi.
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