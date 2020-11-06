Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: O bölgelerde kar yağışı etkili olacak | Hava durumu





YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI O BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU

Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.