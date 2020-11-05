Çocuğum ve ben

Terapilerde özellikle annelerin çocuklarla ilişki kurarken yaşadıkları sorunların, evliliklerini etkilediklerini gördüm. Öncelikli olarak annenin çocuğuyla doğru iletişimi çok önemli. Çocuğunuza ne yapmaması gerektiğini söylemek bir tercihtir. Ancak bu doğru değil. Ne yapması gerektiğini önerin ama ısrar etmeyin. Her iletişimde olduğu gibi anne ile çocuk arasındaki iletişimde de kurallar olmalı. Evet, anne bazı kurallar koymalı. Kuralları net ama çok nazik anlattığınız takdirde, bu tartışmaların önüne geçecektir. Sizin için olmazsa olmaz kurallar vardır. Ancak bu kuralları sizden çok daha küçük birine empoze etmek de kolay değildir. O nedenle kuralları seçerken ve anlatırken dikkatli olmalısınız. Bunu yapmak zor değil. Yeter ki çocuğunuzla doğru iletişim kurmak için ortam yaratın. Örneğin onun hatasında kuralları ona empoze etmeye kalkışmayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET