





Bildiğiniz maymun gibi yere tutunarak çıkabildim. İşyerinden çıkıp sokağın ortasına geldim, deprem tam durdu, arkamı döndüğümde sağ taraftan binanın en alttan en üste büyük bir çatlak oluştu ve çöktü. İçerdekilerin çıkması mümkün değil. Biz zeminde kafe olduğumuz ve önümüz dümdüz açık olmasına rağmen çıkabildik. Evdekilerin imkanı yok. Ancak kendi dairelerinin kapılarına yetişebilirler." dedi.



"BÜTÜN DÜNYA YIKILIYOR SANDIM"

Deprem sonrası olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Zubaroğlu, "Dışarıda hüngür hüngür ağladım. Gözümün önünde 8 katlı bir apartman yıkılmış sonuçta. Önümde yıkıldığını gördüğüm an zaten, bütün dünya yıkılıyor sandım. Çünkü o yıkılırken de yeni bir deprem olmuş gibi oldu. Tamamen şok geçirdim. Kimseye ulaşamadım. Etkisinden çıkamadım ancak şimdi kendime gelebildim" dedi.

