SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Elif'i kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik, Elif'in parmağını hiç bırakmadığını söyleyerek, "Elif'i ağlaya ağlaya enkazdan çıkardık." dedi.
Bu zor günlerde Türkiye'nin yüzünü güldüren Elif, tedavisinin sürdüğü hastanede ilk kez görüntülendi.
Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerine yer verdi.
Elif'i kurtaran itfaiyeci Muammeri Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik, Elif'in parmağını hiç bırakmadığını söylerek, "Elif'i ağlaya ağlaya enkazdan çıkardık." dedi.