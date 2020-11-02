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SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Elif'i kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik, Elif'in parmağını hiç bırakmadığını söyleyerek, "Elif'i ağlaya ağlaya enkazdan çıkardık." dedi.



Bu zor günlerde Türkiye'nin yüzünü güldüren Elif, tedavisinin sürdüğü hastanede ilk kez görüntülendi.

02.11.2020 14:57 - Son Güncelleme: 02.11.2020 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





