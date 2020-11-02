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SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Elif'i kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik, Elif'in parmağını hiç bırakmadığını söyleyerek, "Elif'i ağlaya ağlaya enkazdan çıkardık." dedi.

Bu zor günlerde Türkiye'nin yüzünü güldüren Elif, tedavisinin sürdüğü hastanede ilk kez görüntülendi.

AA
AHaber
02.11.2020 14:57 - Son Güncelleme: 02.11.2020 15:57
SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok.

SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok




Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerine yer verdi.

Elif'i kurtaran itfaiyeci Muammeri Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik, Elif'in parmağını hiç bırakmadığını söylerek, "Elif'i ağlaya ağlaya enkazdan çıkardık." dedi.

SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok


65 SAAT SONRA MUCİZENİN ADI ELİF
İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i hareketsiz bulan kurtarma ekipleri, küçük kızın bir göz hareketini görerek mucizeye tanıklık etti.

SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

İŞTE ELİF'iN HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜSÜ

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