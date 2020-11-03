



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Karaman, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Mersin'in doğusu (Tarsus, Çamlıyayla), Adana il geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu