Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.11.2020 22:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 23:23
    ABONE OL

    Tekirdağ'da kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında, aralarında hayati tehlikesi bulunan 1 çocuğun da olduğu 3 kişi yaralandı. Muammer İşcan (70) yönetimindeki 59 LJ 745 plakalı kamyonet, Batkın Mahallesi yakınlarında, Üzeyir Elekçi (19) idaresindeki "patpat" tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Kazada, sürücü Elekçi ile birlikte tarım aracında bulunan İpek Elekçi (20) ve Kaan Elekçi (3) yaralandı.

    Tekirdağ'da kamyonet tarım aracıyla çarpıştı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında, aralarında hayati tehlikesi bulunan 1 çocuğun da olduğu 3 kişi yaralandı. Muammer İşcan (70) yönetimindeki 59 LJ 745 plakalı kamyonet, Batkın Mahallesi yakınlarında, Üzeyir Elekçi (19) idaresindeki "patpat" tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

    Kazada, sürücü Elekçi ile birlikte tarım aracında bulunan İpek Elekçi (20) ve Kaan Elekçi (3) yaralandı.

    Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kaan Elekçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Tekirdağ'da kamyonet tarım aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı