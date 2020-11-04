Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2020 Çarşamba

''ARTIK SIR YOK!'' GÜNLERİNDEYİZ

''Artık sır yok!'' diyen 2021 yılı bize doğru yaklaşırken, akıl almaz olayları şimdiden tetikleyebilir. Yardım kuruluşlarının bile ne kadar yardımsever olup olmadığını düşündürecek iddialar ortaya atılacak. Gökyüzü bu kurumlarda kişisel ilişkilerin ne boyutta olduğunu işaret edecek. Türkiye'de de çalışma alanı olan bu ''sözde'' yardım kuruluşlarına ağır darbeler gelebilir.

Akrep burcu bir ülke olarak tarihimizde büyük yeri olan Türk Kızılay'ını bu evrede tüzük değişikliği sebebiyle konuşabiliriz.

Yılın 5. Tutulması

2020 yılının 5. tutulması hava elementinde etkili olacak. Bu noktada ise toplumsal normları belli aşamalar bekleyebilir. Asla yan yana gelmez dediğimiz insanları bir arada görebiliriz. Hava burcundaki tutulma Türkiye açısından az görülür hesaplaşmaları tetikleyebilir. Sandıklar yeni liderleri arayabilir, sınır bölgeleri gündeme oturabilir. Ülke açısından yaşadığınız güncel süreci yürütmekte zorluk çekenler payına düşeni alabilir.