Günlük burç yorumları – 4 Kasım 2020 Çarşamba

Astrogündem: Venüs-Uranüs kontağı ile insanlar ya zalim olmayı ya da şeffaf olmayı öğrenecek. Fransa'nın sokakları tıpkı 2019 yılındaki gibi bir anda karışırken 1977 Doğumlu Oğlak burcu Macron komşu ülkelerinden ağır eleştiriler alacak.
''ARTIK SIR YOK!'' GÜNLERİNDEYİZ
''Artık sır yok!'' diyen 2021 yılı bize doğru yaklaşırken, akıl almaz olayları şimdiden tetikleyebilir. Yardım kuruluşlarının bile ne kadar yardımsever olup olmadığını düşündürecek iddialar ortaya atılacak. Gökyüzü bu kurumlarda kişisel ilişkilerin ne boyutta olduğunu işaret edecek. Türkiye'de de çalışma alanı olan bu ''sözde'' yardım kuruluşlarına ağır darbeler gelebilir.
Akrep burcu bir ülke olarak tarihimizde büyük yeri olan Türk Kızılay'ını bu evrede tüzük değişikliği sebebiyle konuşabiliriz.
Yılın 5. Tutulması
2020 yılının 5. tutulması hava elementinde etkili olacak. Bu noktada ise toplumsal normları belli aşamalar bekleyebilir. Asla yan yana gelmez dediğimiz insanları bir arada görebiliriz. Hava burcundaki tutulma Türkiye açısından az görülür hesaplaşmaları tetikleyebilir. Sandıklar yeni liderleri arayabilir, sınır bölgeleri gündeme oturabilir. Ülke açısından yaşadığınız güncel süreci yürütmekte zorluk çekenler payına düşeni alabilir.
Ay burcu İkizler olan Türkiye'de, 30 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasıyla toplumsal hassasiyet öne çıkabilir. Transit haritaya göre 12. evimizde etkili olan tutulma, korktuğumuzu başımıza getirir mi sorusuna cevap niteliği taşıyabilir.
İdlib, sınırlar, sağlık ve doğanın dengesi gündemi belirleyebilir.
Bu arada tutulma; Suriye'nin akıbetine nasıl yeniden dahil olacağımızı da işaret edebilir.
Dünya Sağlık Örgütü birçok istatistiği ortaya dökecek.
Bu yüzyılın vebasının bireysellik ve yalnızlaşma olduğunu fark edeceğiz.
Gen çalışmaları, aşı çalışmalarının hatları ortaya çıkacak.
Kötü Gün Dostu!
Şansı temsil eden gezegen Jüpiter, Oğlak burcunun son derecelerinde gezinirken, 12 yıl önce aynı döngüden geçmiştik. Satürn ve Jüpiter ardı ardına Oğlak burcundan çıkmak için gün sayıyor; yüzleşme, cesaret, içsel güç, irade bütün bunlar sabit su enerjisinde potansiyel olarak açığa çıkabilir.
Yeni kurulan partiler, kapatılan siyasi yapılar ve zan altında kalacak siyasi isimlere tanık olabiliriz.
KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.
İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.
Onun fikirlerinden yola çıkarak yeni bir vizyon geliştireceksiniz.
ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz.
Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
BAŞAK: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha düşünmelisiniz. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.
Merkür'ün olanaklarını kullanmalısınız.
TERAZİ: Bugün Venüs burcunuzda ilerliyor.
Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. İlgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.
AKREP: Rakiplerinizi unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir şekilde sürdürmelisiniz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve son durumdan siz de memnun kalacaksınız.
YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız.
En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak.
OĞLAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Başarıyı mıknatıs gibi çekseniz de hiçbir şeyin kolay olmadığını da sizden iyi bilen yok. Bugün çabalarınız takdir görüyor.
KOVA: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, haklı çıkmak için birçok neden buluyorsunuz. Çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.
BALIK: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve zamana ihtiyacınız var.
Hissettiğiniz güçlü enerji, bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.