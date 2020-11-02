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    • 02.11.2020 17:07
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    Bu görüntüler büyük tepki çekmişti! Gelini döven damat tutuklandı

    'da yol kenarında tartıştığı gelini döven damat Hüseyin İ. "yağma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Damadın gelini düğünde takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.

    DHA
    Gelini döven damat hakkında flaş gelişme

    Hatay'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.'yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Hüseyin İ.'nin gelini, takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.



    İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.'nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.'yi dövdüğü bildirildi.
    Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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    Haberler Yaşam Bu görüntüler büyük tepki çekmişti! Gelini döven damat tutuklandı