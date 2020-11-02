Heyelan tehlikesi nedeni ile evlerinden kiraya çıkmak isteyenlere kira yardımı yaptığını belirten Akgül, "Heyelan sırasında rabbime şükürler olsun kimseye bir şey olmadı. İnşaat belediye tarafından durduruldu. Riskli olan binaların da yıkılarak kot seviyesinin düşmesi gerekiyor. O bina sahipleri ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.