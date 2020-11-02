Şehit uzman çavuşun kardeşi kız istemeye gittikleri evin önünde öldürüldü! Annesi idam istedi

"HİÇ Mİ DEMEDİN BU ŞEHİT KARDEŞİDİR"

Anne Aysel Gerekli ise oğlunun tatlı yerine kurşun yediğini söyleyerek, "Ben o katillerin bulunmasını istiyorum. İnsan bu kadar mı cani olur. Ben bir tane şehit verdim, hiç mi demedin bu şehit kardeşidir diye. 3 tane çocuk bıraktı ardında. Nasıl bıraktın gittin. Tatlı yerine kurşun yedirdiler oğluma.