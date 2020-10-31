



Çilingiroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda, "O kadar güzel ve taze bir haberim var ki size kemerleri bağlayın Sayın Trump'ın tedavisinde de kullanılan ve şahsen benim virüsün yüzde yüz tedavisinde kullanılacağına inandığım aylardan beri size söylediğim Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibody tedavisinin Faz2 Faz3 çalışmaları bugün açıklandı. Yaklaşık 700- 800 kişiye yakın hastada recombinant tedavisinde Trump'a verilen tedaviyi alan kişilerde sentetik antibodylerde ister yüksek ister düşük doz olsun bu hastalar ayakta tedavi ediliyor, kötüleşmesi engelleniyor. Remdesivir'de çoğalmasını engelliyor" dedi.