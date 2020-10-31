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    • 01.11.2020 00:00
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    Ailesiyle tartışıp denize atlayan 18 yaşındaki genç boğuldu

    sahilde bulunan önünde denize atlayan 18 yaşlarındaki bir genç boğularak yaşamını yitirdi.

    DHA
    Sarıyer'de intihar eden gencin ölümü

    Olay, Sarıyer sahilde Kalender Orduevi önünde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşlarındaki bir genç, sahilde ailesiyle tartıştıktan sonra koşarak denize atladı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kalan genç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesinin gözleri önünde denize atlayan gencin çıkarılması sırasında aile fertleri sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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