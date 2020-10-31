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    • 31.10.2020 22:57
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    • 31.10.2020 22:59
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    Hangi olimpiyat geleneği ndan itibaren başlamıştır?

    Hangi olimpiyat geleneği ndan itibaren başlamıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorular arasındaki yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi olimpiyat geleneği ndan itibaren başlamıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

    Soru: Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır?

    A: Kazananların kürsüye çıkması

    B: Madalyaların boyna asılması

    C: Birincinin milli marşının çalınması

    D: Olimpiyat meşalesinin yakılması

    Doğru Cevap: B: Madalyaların boyna asılması

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    Haberler Yaşam Hangi olimpiyat geleneği 1960 Roma Olimpiyatlarından itibaren başlamıştır?