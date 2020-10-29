Covid-19, insanlığı hedef aldı. Bursa Osmangazi'deki Bağlı köyü sakinleri ise virüse savaş açtı. 500 kişinin yaşadığı köyde kurallara uyulduğu için hiç pozitif vaka çıkmadı. Köyde yaşayanlar, organik beslendiklerini de kendi ekmeklerini pişirdiklerini anlattı.







Mart ayından bu yana köye misafir kabul etmeyen ve sosyal mesafeye dikkat eden köylüler, Türkiye'ye örnek olmayı başardı. Köy sakinleri "Kuru bakliyat, sebze, meyve, et, süt, süt ürünlerini kendimiz üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da vaka çıkmaz" açıklaması yaptı.