Covid-19, insanlığı hedef aldı. Bursa Osmangazi'deki Bağlı köyü sakinleri ise virüse savaş açtı. 500 kişinin yaşadığı köyde kurallara uyulduğu için hiç pozitif vaka çıkmadı. Köyde yaşayanlar, organik beslendiklerini de kendi ekmeklerini pişirdiklerini anlattı.
Mart ayından bu yana köye misafir kabul etmeyen ve sosyal mesafeye dikkat eden köylüler, Türkiye'ye örnek olmayı başardı. Köy sakinleri "Kuru bakliyat, sebze, meyve, et, süt, süt ürünlerini kendimiz üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da vaka çıkmaz" açıklaması yaptı.
TOPLU BULAŞIM
İstanbul'da polis ekipleri toplu ulaşım araçlarına denetim yaptı. Bir otobüs şoförü temaslı çıktı! Direksiyon başında yakalanan şoför Ahmet K'ya 3 bin 150 lira para cezası yazıldı.
SEN ÇOK YAŞA TEYZE
Şırnak'ta 120 yaşındaki Menica Encü 15 gün önce Coronavirüs'e yakalandı. Hastanede tedavi altına alındı. 15 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. "Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun" diyerek yaşadıklarını anlattı.
İSTANBUL'DA VAKALAR YÜZDE 62 ARTTI
Bilim Kurulu toplantısı, dün ilk kez İstanbul'da yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir hafta içinde vaka artış oranının yüzde 62'ye yükseldiğini söyledi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Gece 12'den sonra olan müzikli partilerin daha erken saatlere çekilmesini öneriyoruz. Öte yandan Türkiye'de dün 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu. 77 kişi hayatını kaybetti. Bin 662 kişi ise iyileşti. Toplam can kaybı 10 bin 27'ye yükseldi.
ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR
ABD'li Maryland Üniver-sitesi'nin araştırması herkesi heyecanlandırdı. Tedavisinde aspirin kullanılan Corona hastalarının ölüm riskinin yüzde 47 düştüğü ortaya çıktı.
VAHRUPA!
Avrupa'da Coronavirüs vaka sayıları bir kez daha tırmandı. Almanya'da dün 11 bin 409 vaka çıktı. Yetkililer, tedbirleri artırdı. Can kaybının 232 bini geçtiği ABD'de ise vatandaşlar yiyecek stoğuna başladı.