OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi.

Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özel karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Öte yandan, Özet ve Peker'e ''basit yaralama'' suçundan verilen para cezaları da sabıkasız oluşlarından dolayı ertelenmişti.

Mahkemece, ateş etmenin "kasten güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu değil, "yaralama suçuna teşebbüs" kapsamında olduğu belirtilerek, Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmıştı.