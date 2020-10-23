Kayınvalidesini öldürüp eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan adam 55 yıl hapse mahkum edildi

Olay, 3 eylül 2019 günü Maçka ilçesinin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene'den Maçka ilçesine gelen Turan Çelik, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Hediye Kargı ile görüşmek istedi. Kapının kendisine açılmaması üzerine tek katlı evin balkon kısmına yönelen Çelik, burada, camı kırıp pencereden eve girdi. Turan Çelik, gelen ses üzerine balkona çıkan kayınvalidesi Bedriye Kargı ile karşılaşınca tartışma çıktı. Evde bulunan Hediye Kargı ile üvey oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül'ün de müdahalesiyle tartışma büyüyünce arbede yaşandı. Arbede sırasında Turan Çelik, tabancasıyla eşi Hediye Kargı, üvey oğulları ile kayınvalidesine ateş etti. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu yaralanırken, merimin başını isabet ettiği Bedriye Kargı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanan saldırgan Turan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.