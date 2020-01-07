Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisiyle tartışan kişilerin üzerine sürdü.
İşte o kişi yani Görkem Sertaç Göçmen dün mahkemece tahliye edildi.
Sosyal medyada birçok kişi mahkemenin bu kararına tepki gösterdi:
Bu canavarı nasıl serbest bırakırlar.
Kararı kabul etmiyorum. Neden? Annesi ve babası hakim diye mi?
Ailesi güçlü olan kadın da döver aracını milletin üzerine de sürer.
Anne bir de çıkmış, 'Erkek şiddeti var' diyor. İnanılmazsınız arkadaş.
Anne Aynur Göçmen, genç kızı döven oğlunun haklı olduğunu söyledi.
Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi.
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