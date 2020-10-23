Otomobil önce yayalara çarptı ardından şarampole uçtu

4 YARALI

Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Araçta sıkışan sürücü M.Ç, yanındaki yolcu ve çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.