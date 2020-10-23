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    • Yaşam
    • 23.10.2020 16:53
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    • 23.10.2020 16:53
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    'da kuralı! Artık zorunlu oldu

    Son dakika haberine göre 'da salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında valilik başta olmak üzere resmi kurumlara girişte zorunluluğu getirildi.

    AA
    Bir ilde daha zorunlu oldu

    'da, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, valilik başta olmak üzere resmi kurumlara Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi.

    Vali Hüseyin Öner başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

    Bu kararlar çerçevesinde valilik ve diğer resmi kurumlara girişte kullanılmasına başlandı. Valiliğe gelenlere, kullanımı zorunlu hale getirilen HES koduna ilişkin kontrol yapıldı.

    Görevliler, HES kodu olmayanlara ise nasıl alınacağı hususunda yardımcı oldu.

    HES kodu, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kişinin, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişi ya da kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlıyor.

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    Haberler Yaşam Ardahan'da HES kodu kuralı! Artık zorunlu oldu