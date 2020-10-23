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    • 23.10.2020 16:43
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    • 23.10.2020 16:43
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    Son dakika: 'de bir mahalle karantinaya alındı!

    Kaymakamlığından yapılan açıklamada Adaören Mahellesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

    Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı!

    'in Dursunbey ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adaören Mahellesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

    Ayrıca mahallede, cami ve kahvehanenin kapatılmasına, düğün, nişan, mevlit okutma gibi toplu etkinliklerin yasaklanması kararı alındı.

    Adaören'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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