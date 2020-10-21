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    • Yaşam
    • 21.10.2020 14:47
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    • 21.10.2020 14:47
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    SON DAKİKA: , erkek kardeşi tarafından silahla öldürüldü!

    Son dakika haberi... Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 'dan 'a giden (21), iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası 'ın (24) sokakta önünü kesip yanındaki tabancayla 4 el ateş ederek ablasını öldürdü. Cani kardeş polis ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA
    3 yıldır eve gelmiyor diye öldürdü!

    Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki 'nda meydana geldi. , iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için 'dan 'a geldi.

    Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

    Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Merve Aslan, erkek kardeşi tarafından silahla öldürüldü!