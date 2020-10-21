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    • 21.10.2020 14:07
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    • 21.10.2020 14:09
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    Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo ele geçirildi

    'dan batı illerine sevkiyatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir çekicinin üzerinde taşınan iş makinesinde 159 kilo ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    DHA
    Çekicide taşınan iş makinesinden kilolarca uyuşturucu çıktı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    159 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla çekici üzerindeki araçla batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Ekiplerce yapılan teknik takip sonucuyla yeri tespit edilen çekici durduruldu.

    Çekici üzerine bağlı iş makinesinde itfaiye ekiplerinin desteğiyle kesilen iş makinesinin pistonlarına bağlı bölmede 131 paket halinde 159 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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