159 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla çekici üzerindeki araçla batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Ekiplerce yapılan teknik takip sonucuyla yeri tespit edilen çekici durduruldu.