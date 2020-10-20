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    Günlük burç yorumları – 20 Ekim 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Ekim 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Mars – Jüpiter 90'lığı karşıtlığı ani kayıpları ve son dakika haberlerini gündeme taşıyabilir. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs kapsamında yapacağı düzenlemeler haber değeri taşıyan birçok olayı unutturabilir.

    KOÇ: ÖZEL düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.
    Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin veriyorsunuz.



    BOĞA: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız.
    Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.



    İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.
    Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz.
    İkna kabiliyetinizle çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.



    YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.
    Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun.


    ASLAN: ARZULARINIZIN tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Çevrenizden destek alacaksınız.



    BAŞAK: YÖNLENDİRMEYE gelemiyorsunuz.
    Topluma ters, denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin işi nedeniyle yer değiştirebilirsiniz.



    TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem. Birlikte çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz.
    İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz.



    AKREP: PARANIZIN değerini bilirken, tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz.
    Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve elde ettiğiniz donelerle yaşam standartınızı sağlayacaksınız.



    YAY: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.



    OĞLAK: İDEALLERİNİZİ yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz.
    Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, çevrenizdeki bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.



    KOVA: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.



    BALIK: BİLİNÇALTINIZIN içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir.
    Çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmak isteyebilirsiniz.
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