Günlük burç yorumları – 20 Ekim 2020 Salı





YAY: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.





OĞLAK: İDEALLERİNİZİ yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz.

Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, çevrenizdeki bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.