Astrogündem: Merkür-Uranüs karşıtlığı; ani olaylar ve tarihi kırılmaların arifesinde olduğumuzu hissettirecek. 28 Mayıs 1918 Kuruluşlu Azerbaycan'ın haklı davasında takınacağı tavırlar uluslararası düzeyde gündeme oturacak.
MERKÜR – URANÜS KARŞITLIĞI
İletişimimizi, bilgilerimizi ve fikirlerimizi yansıtan Merkür bugün özgürlükçü gezegen Uranüs ile karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık haftanın ilk gününe bakmaksızın hayatın tüm yoğunluğuna rağmen bizi yoğun düşüncelere sevk edebilir.
İç dünyamızdaki hesapları kapatacak mıyız?
Merkür ve Uranüs'ün karşıtlık yapışı bizi sadece düşünceli bir hale sokmuyor, ayrıca iç dünyamızın derin dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu ne demek derseniz kapatamadığımız, sonlandıramadığımız bütün hesapları kapatmak isteyeceğiz diyor bu karşıtlık bizlere. İnsanoğlu ne yapsın? Kararsızlık her zaman çok fazla zaman harcatıyor. Doğru seçeneği bulmak ise bir o kadar güç…
İletişimde Aksaklıklar Kapıda
Yanlış duymadınız, asi gezegen Uranüs bizleri kontrollü davranışların uzağına doğru iterken söylediğimiz sözlerin sonucu düşünmeyebiliriz. Bu nedenledir ki iletişim gezegeni ile karşıtlık yapması elbette iletişimimizi ve ilişkilerimizi de etkileyecek. Diyaloğa girdiğimiz kişilere karşı fazla yargılayıcı olmak onlarla sağlıklı bir iletişim kurmamızı maalesef desteklemiyor. Buraya dikkat! Bize en yakın kişilerle bile bir takım iletişimsel sıkıntılar yaşayabiliriz. Merkür ve Uranüs uyarıyor.
Merkür ve Uranüs Karşıtlık Yaparken Zihnimiz En Çok Neleri Düşünür?
Geçmiş ilişkileri
Pişmanlıkları
Yerinde ve zamanında söylenmeyen sözleri
Aile tartışmalarını
İğneleyici sözleri
Sıra dışı fikirleri
Yukarıdaki düşünceler bir yana, baştan aşağıya bir düşünce yenilenmesi de yaşayabileceğimizin altını çiziyor bu karşıtlık. Büyük değişimler, ani sonlar, hızlı başlangıçlar ve daha nicelerini tecrübe edeceğimiz bir sürece giriş yapıyoruz. Hazır mıyız?
Kim Ne Derse Desin…
Toplumsal düşünceler ve çevremizdeki insanların isteklerini pek düşünmeyeceğiz. Daima kendi kararlarımızın sonucuna odaklanacağız. Hatta takip ettiğimiz düşünce bize fayda sağlamasa bile Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı bizi kısa vadeli kararlar vermeye kadar götürebilir. Israrcı tavırları da güçlü bir şekilde hissettirecek olan bu karşıtlık yaşama dair verilen dikkatsiz kararların sonuçlarını bizlere bütün gerçekliğiyle gösterecek.
KOÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım kurguladığınız karışıklara çözüm bulacaksınız.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öyles içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği konuya ilgisiz kalabilirsiniz.
İKİZLER: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız işler var. Çevrenizin sizin için düşündükleri konusunda tereddüt duyuyorsunuz.
Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemini unutmamalısınız.
YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.
İşinizle ilgili atılımlar söz konusu.
Kesinlikle önyargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.
ASLAN: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün.
Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışabilirsiniz.
BAŞAK: Yeni planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.
Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
TERAZİ: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.
Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz.
Yaşam enerjiniz güçleniyor.
AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz.
Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partnerinizle planlar yapabilirsiniz.
YAY: Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin değişik fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmalısınız.
OĞLAK: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir yapınız var. Çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Bugün acele etmek sizi sıkıyor.
KOVA: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmalısınız. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.
BALIK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.
Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle oldukça ilginç fikirler geliştireceksiniz.