MERKÜR – URANÜS KARŞITLIĞI

İletişimimizi, bilgilerimizi ve fikirlerimizi yansıtan Merkür bugün özgürlükçü gezegen Uranüs ile karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık haftanın ilk gününe bakmaksızın hayatın tüm yoğunluğuna rağmen bizi yoğun düşüncelere sevk edebilir.

İç dünyamızdaki hesapları kapatacak mıyız?

Merkür ve Uranüs'ün karşıtlık yapışı bizi sadece düşünceli bir hale sokmuyor, ayrıca iç dünyamızın derin dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu ne demek derseniz kapatamadığımız, sonlandıramadığımız bütün hesapları kapatmak isteyeceğiz diyor bu karşıtlık bizlere. İnsanoğlu ne yapsın? Kararsızlık her zaman çok fazla zaman harcatıyor. Doğru seçeneği bulmak ise bir o kadar güç…