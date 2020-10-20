"HAMSİ İLE ÇOK BULUŞAMAYACAĞIZ"

Kasım ayı sonlarına doğru hamsinin Marmara'dan kışlamak üzere Karadeniz'e göç ettiğini söyleyen Prof. Dr. Samsun, "Hamsi Sinop açıklarında görünecek ve buradan doğuya devam edecek. Trabzon ve Rize'den de ülkeyi terk edecek. Eskiden Türkiye'de 5 ay süren hamsi avcılığı son yıllarda 1,5-2 ayla hatta 1 ay gibi çok kısa sürelere inmeye başladı. Bunu yanı sıra yakalanan balıkların boylarında oldukça küçülmeler var. Bu bilimsel olarak bize aşırı avcılık olduğunun göstergeleri. Havaların soğuması tam geçekleşmeden hamsi ile çok buluşamayacağız. Hamsi bizim sularımızda çok kalmıyor artık. Çünkü küresel iklim değişikleri, karbon düzeyinin artması, katı atık üretimi gibi birçok olumsuz etken eskiden hamsideki göç davranışlarını farklı bir mecraya yönlendirdiği için hamsi Türkiye karasularında fazla kalmıyor. Umut edelim ki hamsi daha çok kalsın. Balıkçılarımız da hamsiyi azar azar sürekli avlasınlar" diye konuştu.