Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2020 Pazar Yeniay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler?

Astrogündem: Satürn – Yengeç döngüsü oturmamış şirketleri ve sallantıda olan yönetimsel yapıları işaret ediyor. Otomotiv sektöründeki finansal dalgalanmalar hibrit araç kullanımının önünü açıyor. 28 Mayıs 1937'de Mars Akrep Retro'sunda kurulan Volkswagen yakın tarihindeki karışıklar gibi yeni bir karışıklığa imza atabilir.
'BİR BİLENE SOR' GÜNLERİNDEN GEÇİYORUZ
Yeniay'ın etkileri 16 Ekim'den bu yana hem ilişkilerde hem kariyerde hem de sosyal hayatta yaşantımızın tamamına sirayet ederken, yaşadığımız tecrübeler yaşamında rehber arayan kişilere bir kılavuz niteliğinde olabilir. Havanın öncü burcundaki Yeniay arkadaşlık ilişkilerimizdeki çatlakları onarmaya gelirken, neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha net gözlemliyoruz.
Kendimizden Çok Başkalarını Düşündüğümüz Bir Süreçteyiz
Hem kariyer yaşamında hem de sosyal yaşamında sorunları olan kişiler ile oldukça karşılaşabiliriz bu Yeniay sürecinde. Bu süreçte ise kendi dertlerimiz bir yana dursun çevremizdeki kişilerin yaşamlarına dokunmak isteyebiliriz. Bu özverimizin farkına varan kişiler akıl danışmak için bizleri epeyce meşgul edebilirler. Kısacası bu Yeniay ve gökyüzü transitleri Ekim ayının 16'sından itibaren yüce bir bilgeliğin habercisi… 1988 – 1990 yılları arasında doğanlar hayatlarında son iki buçuk yıldır yaşadıkları karmaşaları (Satürn döngülerini) öncü burçta gerçekleşen Yeniay ile çözüme kavuşturabilecek ve net kararlar verebilecekler.
Yeniay'da Neleri Yapmamak Gerekiyor?
Uykusuzluk
Ani harcamalar
''Hayır'' diyememeler
Yersiz unutkanlıklar
Kontrolsüz tavırlar
Duygusal anlamda hızlı karar vermeler
Önemli sırları birden fazla kişi ile paylaşma durumları
Teknolojik aletlerin hor kullanılması.
Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?
Bel ağrılarına
Ani hareketlere
Kesici aletlere
Yazışmalara, anlaşmalara ve kontratlara
Çeklere, senetlere ve maddi anlamda önemli olan belgelere.
Aile, Eğitim ve Net Kararlar
Ailelerimizle önemli konuşmaların içerisine gireceğimiz bu Yeniay'da kesin konuşmalarımızın çoğunu eğitim odaklı yapabiliriz. Özellikle çocukları eğitim çağında olanlar 16 Ekim'den itibaren verdikleri kararlarda ve uyguladıkları planda daha net olacaklar. Ayakları yere basan kararlar almak Yeniay Terazi burcundayken daha kolay olacak. Bu Yeniay bambaşka bir Yeniay…
''Unutmayın ki bu Yeniay'ı Merkür ve Mars Retro'su yalnız bırakmıyor. Aynı zamanda Yeniay, vesveselerden ve kuruntulardan ise el ele verirsek kurtulabileceğimizi işaret ediyor.''
KOÇ: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle geliştirmek isteyebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün içindesiniz.
İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanın. Destek gördüğünüz zaman kendinize güveniniz artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destek alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Organizasyon çalışmalarına ağırlık verip başarınızı arttırmalısınız.
ASLAN: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz. Partnerinize kızmaktan vazgeçin.
BAŞAK: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birçok sorunun üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılabilir. Yaşamınızda yeni yapılanmalar sizi bekliyor.
TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları kimseyle paylaşmıyorsunuz. İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.
AKREP: Bugün, çevrenizle ilişkileriniz son derece olumlu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan kişi siz oluyorsunuz.
YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecek.
KOVA: Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz. Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Etrafınıza bir de bu gözle bakıp daha paylaşımcı olmalısınız.
BALIK: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama buna rağmen vazgeçmiyorsunuz. Araştırmalarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, bilinçaltınızdaki rahatsızlığı çevrenize yansıtmamalısınız.