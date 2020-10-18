Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2020 Pazar Yeniay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler?

'BİR BİLENE SOR' GÜNLERİNDEN GEÇİYORUZ

Yeniay'ın etkileri 16 Ekim'den bu yana hem ilişkilerde hem kariyerde hem de sosyal hayatta yaşantımızın tamamına sirayet ederken, yaşadığımız tecrübeler yaşamında rehber arayan kişilere bir kılavuz niteliğinde olabilir. Havanın öncü burcundaki Yeniay arkadaşlık ilişkilerimizdeki çatlakları onarmaya gelirken, neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha net gözlemliyoruz.

Kendimizden Çok Başkalarını Düşündüğümüz Bir Süreçteyiz

Hem kariyer yaşamında hem de sosyal yaşamında sorunları olan kişiler ile oldukça karşılaşabiliriz bu Yeniay sürecinde. Bu süreçte ise kendi dertlerimiz bir yana dursun çevremizdeki kişilerin yaşamlarına dokunmak isteyebiliriz. Bu özverimizin farkına varan kişiler akıl danışmak için bizleri epeyce meşgul edebilirler. Kısacası bu Yeniay ve gökyüzü transitleri Ekim ayının 16'sından itibaren yüce bir bilgeliğin habercisi… 1988 – 1990 yılları arasında doğanlar hayatlarında son iki buçuk yıldır yaşadıkları karmaşaları (Satürn döngülerini) öncü burçta gerçekleşen Yeniay ile çözüme kavuşturabilecek ve net kararlar verebilecekler.