



CESET BATTANİYE SARILI BİR ŞEKİLDE BİRKAÇ GÜN EVDE KALDI

Ünal , "Kendisi gibi bir annem olmasından utandığımı söyledim. Bana tokat attı, küfür etti. Babamla ilgili de kötü sözler söyleyince sinirlenip ne yaptığımın farkında olmaksızın yakınımızda bulunan ayakkabılıktaki çekici alarak kendisine vurdum. Kasten kafasına doğru öldürmek amacıyla vurmadım. Annem kanlar içinde yatıyordu, hırıltı sesi geliyordu. Ses kesilince öldüğünü anladım. O gün evden ayrıldım, akşam geri döndüm. Annemi battaniyeye sarıp evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde evde kaldı. Teslim olmayı düşündüm, ancak cezaevine girmekten koktum. Daha sonra arkadaşıma durumu anlattım, battaniyeye sarılı cesedi Furkan ile birlikte evden çıkarıp araziye götürerek gömdük. Yaşadıklarımın göz önüne alınmasını talep ederim" diye konuştu.

BİRLİKTE CESEDİ AÇIK ARAZİYE GÖMDÜK

Tutuklu sanık Furkan Salik Gürek ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek "Beni aradığında kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Ben kimseyle kavga dahi etmediğini bildiğim için kendisine inanmadım. Ertesi gün buluşup eve gittiğimizde annesinin cesedini gördüm. O zaman olanları bana anlattı. Battaniye sarılı cesedi birlikte alıp açık araziye gömdük. Ben öldürmeye iştirak etmedim. Yaptıklarım bundan ibarettir" dedi.