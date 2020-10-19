Çarpmanın etkisiyle ailenin savrulduğu görülen görüntülerde, yerden kalkan annenin kendisinden uzağa düşen eşi ve çocuğunun yanına gittiği görülüyor.

Yaralı olduğu gözlenen anne, ilk olarak yerde hareketsiz yatan çocuğunu, daha sonra da eşini kontrol ediyor.

Öte yandan yaralanan anne Sibel Özkan'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, otomobil sürücüsü Furkan O'nun da Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.