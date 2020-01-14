Arnavutköy'de ormanlık alanda cesedi bulunan kadının katili oğlu çıktı!

MANTAR TOPLAYAN VATANDAŞLAR BULMUŞTU
Arnavutköy'de dün mantar toplayan bazı vatandaşlar bir ceset görerek polise ihbarda bulunmuşlardı. Polis yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının Melahat İşbir olduğunu tespit etti. Daha önce iki kere evlenip boşanan Melahat İşbir'in çocuklarıyla birlikte oturduğu belirlendi.
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