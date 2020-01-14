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  • 14.01.2020 16:12
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:15

Arnavutköy'de ormanlık alanda cesedi bulunan kadının katili oğlu çıktı!

Arnavutköy'de dün cesedi bulunan 'in 20 yaşındaki oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Oğul Batuhan Ü. ile cesedi taşımaya yardım eden arkadaşı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MANTAR TOPLAYAN VATANDAŞLAR BULMUŞTU
Arnavutköy'de dün mantar toplayan bazı vatandaşlar bir ceset görerek polise ihbarda bulunmuşlardı. Polis yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının Melahat İşbir olduğunu tespit etti. Daha önce iki kere evlenip boşanan Melahat İşbir'in çocuklarıyla birlikte oturduğu belirlendi.

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