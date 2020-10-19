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    • Yaşam
    • 19.10.2020 13:43
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    • 19.10.2020 13:49
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    'ta a kalkışan adamı görüntülemeye çalışanlar tepki çekti

    'ta 6 katlı apartmanın çatışında a kalkışan M.B, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Meraklılar ise bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

    DHA
    Bu insanlar neyi çekiyor?

    Olay, 11.30 sularında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında yaşandı. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşadığını öne süren M.B., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı.

    İNTİHAR ANLARINI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞTILAR
    Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, M.B.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı.

    Bu sırada caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.

    1 SAATLİK ÇABA SONRASI İKNA EDİLDİ
    Polis ekipleri toplanan kalabalığa koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde ikazlarda bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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    Haberler Yaşam Sivas'ta intihara kalkışan adamı görüntülemeye çalışanlar tepki çekti