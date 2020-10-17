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    • Yaşam
    • 17.10.2020 17:32
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    • 17.10.2020 17:40
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    'ye tatile gelen 68 yaşındaki İngiliz , ile şereflendi

    'de yaşayan 68 yaşındaki İngiliz , tatil için geldiği 'da 'i seçti. İngiliz gelin "Ali ve Türkleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

    AA
    İngiliz kadın, Türkiye'de Müslüman oldu

    İngiltere'de yaşayan 68 yaşındaki Ali Aydın bir süre önce tanışan Elizabeth, Aydın ile tatil için Karasu ilçesine geldi.

    Elizabeth, burada Müslüman olarak "Nazmiye" adını aldı.

    Evlenme kararı alan İngiliz kadın ile Ali Aydın'ın Karasu Belediyesinde nikahı kıyıldı.

    "TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"

    İngiliz gelin Nazmiye Aydın, muhabire, "Hem güzel bir dine geçiş yaptım hem de hayatımın insanıyla evlendim. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Ali ve Türkleri çok seviyorum." dedi.

    Ali Aydın da "Nazmiye ile bir ömür boyunca çok mutlu olacağım. Ben de kendisi gibi onunla bir ömür geçirmeyi çok hayal ediyorum. Bu nikahla ilk adımı attık." ifadesini kullandı.
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