ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu!
Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Daha önce pek çok dünyaca ünlü isim Müslümalığı tercih etmişti. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, Müslüman oldu ve bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.
18.03.2019 16:34
- Son Güncelleme: 18.03.2019 16:50
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.
EVİNE TÜRK BAYRAĞI ALDI
Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, Sultanahmet Camii ve mimarisine ise hayran kaldı. Tarihi turda bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Miles, evine asmak üzere bir de Türk Bayrağı satın aldı.
Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Della Miles, paylaşımlarına not olarak ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü'' yazarak büyük bir sürpriz yaptı.
''ÇAĞIN VEBASI İSLAMOFOBİ...''
Geçtiğimiz günlerde Yeni Zellanda'da yaşanan katliamının ardından bir süredir düşündüğü şeyi hayata geçirmeye karar veren sanatçı ziyareti sırasında Müslüman oldu.
Yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında çok çeşitli araştırmalar yaptığı öğrenilen Della Miles, ''Dünyanın bir çok yerinde İslamafobi bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini Yeni Zellanda'da gördük. Kanımız dondu... İçimiz parçalandı...