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    • Yaşam
    • 17.10.2020 18:57
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    • 17.10.2020 19:19
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    'da başına saçma isabet eden

    'da, 18 yaşındaki babanın tüfeğini temizlerken ateş almasıyla çıkan saçmaların isabet ettiği yaşamını yitirdi. Baba gözaltına alınırken polisin evde yaptığı incelemede anne M.G'ye (16) ve bebeğine ait eşyaların bulunduğu iki valiz tespit edildi.

    AA
    DHA
    İHA
    Genç baba kaza sonucu bebeğini öldürdü

    Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde, iddiaya göre, Yaşar Karataş (18), tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar 2 aylık bebeği Kumsal Karataş'ın başına isabet etti.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.

    Öte yandan baba Yaşar Karataş, gözaltına alındı.

    Evde, polis tarafından yapılan incelemede anne M.G'ye (16) ve bebeğine ait eşyaların bulunduğu iki valiz tespit edildi.

    Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü