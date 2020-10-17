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    • Yaşam
    • 17.10.2020 16:20
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    • 17.10.2020 16:20
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    'da iş görüşmesine giden işçi, müdürü öldürdü

    Soma'da özel bir e iş görüşmesi için giden Gökhan A. işletme müdürü Tuncay Çelik'le tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Gökhan A., Tuncay Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

    DHA
    İş görüşmesine gitti, katil oldu

    Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir de işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A., yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gökhan A., polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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