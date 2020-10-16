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    • Yaşam
    • 16.10.2020 14:55
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    • 16.10.2020 14:55
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    Evde karantinayı ihlal eden , 44 bin lira ceza kesilip, yurda yerleştirildi

    'in İslahiye ilçesinde, tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ancak karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen ye, 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Bu kişiler ayrıca, yurda yerleştirildi.

    DHA
    İhlal ettiler! 14 kişiye 44 bin lira ceza...

    tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde karantinada olması gereken nin bu kuralı ihlal ettiği belirlendi. Güvenlik güçlerince adreslerinin dışına çıktığı saptanan 14 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ceza kesildikten sonra yurda yerleştirilen bu kişiler hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.

    Öte yandan halen ilçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 150 evde 440 kişinin karantinada tutulduğu ve bu kişilerin ihtiyaçlarının da kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılandığı belirtildi.

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